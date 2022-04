Endlich wird das große Geheimnis gelüftet! Am heutigen Samstagabend flimmert das große Finale der sechsten The Masked Singer-Staffel über die TV-Bildschirme. Nachdem die diesjährigen Finalisten einen ersten Song zum Besten gegeben hatten, stand auch schon die erste Entscheidung an. Der Ork bekam am wenigsten Anrufe – und musste deshalb seine Maske fallen lassen. Jetzt haben die Fans endlich Klarheit: Hinter dem Ork verbarg sich Nora Tschirner (40)!

Nach dem ersten Auftritt ging es für den Dornteufel, die Discokugel und das Zebra in die nächste Runde. Der Ork hingegen konnte die Zuschauer offenbar nicht so wirklich mit seiner Performance überzeugen – und musste deshalb seine Maske abnehmen. Unter dem Kostüm versteckte sich niemand Geringeres als Nora Tschirner. Damit lag das Rateteam mit seinen Vermutungen also ziemlich falsch!

Tatsächlich dürften die Fans ziemlich überrascht sein, dass der "Keinohrhasen"-Star sich hinter der Maskierung verbarg. Die Zuschauer hatten zuletzt eigentlich vermutet, dass die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin Brigitte Nielsen (58) oder das Model Michelle Hunziker (45) unter dem Kostüm stecken könnten.

