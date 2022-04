Welches Kostüm verdient den The Masked Singer-Pokal? Am Samstag ist es so weit – das große Finale der beliebten Gesangsshow steht an. Bereits sechs von insgesamt zehn Kandidaten mussten in den vergangenen Wochen schopn ihre Masken fallen lassen. Nun liegt es an den Zuschauern zu entscheiden, welche der vier verbliebenden Kostümierungen die Show gewinnen soll. Und welche Maskierung ist dabei euer Favorit?

Bereits in den vergangenen Wochen stellte sich die Discokugel als Zuschauerliebling heraus. Show für Show begeisterte der funkelnde Ball das Publikum im Studio und vor den TV-Bildschirmen mit seinen Gesangseinlagen. Doch kann das schillernde Kostüm seine Spitzenposition auch beibehalten? Denn auch das Zebra kommt bei den Fans offenbar gut an. Diese vermuten unter der Kostümierung bereits die Komikerin Anke Engelke (56).

Ebenso stellt der Ork immer wieder sein gesangliches Talent in der Sendung unter Beweis. Egal ob auf Deutsch, Englisch oder Spanisch – er liefert jedes Mal eine gute Performance ab. Aber reicht das denn auch, um am Ende den Pokal einzuheimsen? Denn auch der Dornteufel überzeugte die Zuschauer in den vergangenen Shows bereits mehrfach mit seiner Gesangsdarbietung.

ProSieben/Julia Feldhagen Die "The Masked Singer"-Discokugel

ProSieben/Willi Weber Das Zebra bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Ork bei "The Masked Singer"

