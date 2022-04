Britney Spears (40) war ganz auf sich allein gestellt. Die Sängerin verkündete vor wenigen Tagen, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Seither teilt die "Baby One More Time"-Interpretin mit ihren Fans hin und wieder Erinnerungen an ihre vorherigen beiden Schwangerschaften. So verriet sie unter anderem, dass sie damals an pränatalen Depressionen litt. Nun offenbarte Britney, dass ihr Ex Kevin Federline (44) sie während ihrer zwei Schwangerschaften alleingelassen hatte.

In einem inzwischen wieder gelöschten Post gab die 40-Jährige ihren Followern auf Instagram einen Einblick in die damalige Zeit. "Mein Ex-Mann wollte mich nicht sehen, als ich mit einem Baby in mir nach New York flog und nach Las Vegas, während er ein Video drehte!", erzählte die Musikerin. Eines Tages bekam sie dann eine SMS, in der man sie dazu aufgefordert habe, sich von Kevin scheiden zu lassen. Man habe Britney gedroht, dass der Tänzer es andernfalls öffentlich tun würde.

"Da ich ihn schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen hatte, wusste ich bereits, dass es vorbei war...", gab die werdende Mutter bedrückt zu. Zwei Monate nach der Geburt von Jayden (15) wagte Britney dann den Schritt und reichte die Scheidung von dem Vater ihrer beiden Söhne ein.

Kevin Federline, 2008

Britney Spears mit Kevin Federline, 2004

Britney Spears im März 2022

