Michelle lernt jetzt eine völlig neue Seite an ihrem Freund Marc-Robin kennen! Das Paar aus Karlsruhe stellt auf Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe. Die beiden sind zwar seit insgesamt sieben Jahren zusammen, trennten sich jedoch zwischenzeitlich drei Mal. Jetzt bekamen die Frauen in der Fremdflirt-Show die ersten Bilder ihrer Männer zu sehen – und diese hatten es schon richtig in sich, denn die Jungs feierten, was das Zeug hält. In dem Moment war es Kandidatin Michelle dann auch zu viel, wie sie jetzt gegenüber Promiflash verriet.

Das Thema Alkohol sei ein rotes Tuch in ihrer Beziehung. Während Michelle gar nichts trinkt, ist Marc-Robin diesem Genussmittel auch in übermäßigen Mengen nicht ganz abgeneigt. In der dritten Folge der Show bekamen die Frauen dann gezeigt, wie ekstatisch es ihre Männer in der Villa so treiben. "Wir waren alle schockiert über die Aufnahmen", meinte Michelle gegenüber Promiflash. Sie habe gemerkt, dass sie das Projekt sehr unterschätzt habe, insbesondere, weil sie diese Seite ihres Partners so gut wie nie selbst erlebt habe. "Für mich war es auch hart, weil ich meinen Partner ja nicht kenne, wie er feiert", erklärte Michelle.

Doch zwischendurch war Michelle auch aus einem anderen Grund mit den Nerven am Ende. "Ich habe geweint, weil mir erst in diesem Moment so wirklich bewusst geworden ist, in was für eine Lage ich unsere Beziehung gebracht habe", ließ die 24-Jährige ihre Gefühle Revue passieren. Im Gegensatz zu seiner Freundin versuchte Marc-Robin weniger verkopft an die Sache heranzugehen. "Wir müssen ordentlich feiern. Das war erst der Anfang", meinte der Schweißer im Interview mit Promiflash.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL Abdu Karakuyu, Credo La Marca, Nikola Glumac und Marc-Robin bei "Temptation Island"

RTL Credo La Marca bei "Temptation Island"

RTL Gloria Glumac, Michelle und Elli Loretta bei "Temptation Island"

