Ein Royal zu sein, bringt ja bekanntlich einige Vorteile mit sich! Als vollwertiges Mitglied der britischen Königsfamilie lebt es sich nicht schlecht: Prinz Charles (73) und Co. residieren in schicken Palästen, besuchen hochrangige Events und bereisen die ganze Welt mit eigenem Flugzeug. Als Adeliger werden ihnen außerdem über die Jahre hinweg verschiedene Titel verliehen. Diese haben zwar allesamt wichtige Bedeutungen – doch sie klingen ziemlich außergewöhnlich!

The Sun listete einige Titel der königlichen Lieblinge auf. Prinz William (39) ist beispielsweise als Herzog von Cambridge bekannt – dieser Titel dürfte noch jedem Adelsliebhaber geläufig sein. Er erbte ihn, als er Herzogin Kate (40) 2011 heiratete. Doch in Nordirland sind die dreifachen Eltern unter einem anderen Namen bekannt: Baron und Lady Carrickfergus. Gemahlin Kate trägt in Nordirland außerdem den Royal-Titel Gräfin Stratheran. Im Übrigen verleiht die Queen (96) höchstpersönlich diese Titel zu besonderen Anlässen.

Auch Williams Bruder Prinz Harry (37) trägt einen besonderen Titel. Der Herzog von Sussex darf sich seit seiner Heirat mit Herzogin Meghan (40) auch Baron Kilkeel nennen. Die einstige Suits-Darstellerin Meghan trägt seit 2018 demnach den nordirischen Titel Baronin Kilkeel. In Schottland sind die Sussexes außerdem als Graf und Gräfin von Dumbarton bekannt.

Anzeige

Getty Images Prinz William auf Jamaika im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate auf den Bahamas im März 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de