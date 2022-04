Sie ist bereit für ein neues Liebesmärchen. Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale haben vor einigen Monaten beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Und das, obwohl ihre Liebe sogar den Treuetest bei Temptation Island überstanden hat. Seitdem lebt jeder der beiden sein eigenes Leben. Der Italiener ist sogar schon aus der Wohnung der Blondine ausgezogen. Die schöne Influencerin schaut trotz allem positiv in die Zukunft.

In ihrer Instagram-Story verriet Marlisa, dass sie schon bereit sei, jemand Neues kennenzulernen. "Aber ich suche nicht verkrampft danach. Was kommt, das kommt", ergänzte der Reality-TV-Star noch. Mit Fabio führte die Influencerin eine offene Beziehung. Kann sie sich das wieder vorstellen? "Ich kann die Frage so pauschal gar nicht beantworten. Es kommt auf den Menschen drauf an," erklärte Marlisa. Dennoch tendiere sie eher zu einer herkömmlichen Beziehung.

Ein Comeback mit ihrem Ex Fabio schließt das Model dagegen komplett aus und fand dafür deutliche Worte: "Es hat immer seine Gründe, warum es 'Ex-Freund' heißt. Ich bin mit vielen meiner Ex-Partner cool und das reicht auch." Auch mit Fabio könne sie sich eine Freundschaft vorstellen. "Langfristig wünsche ich mir das schon, aber so was braucht Zeit", beantwortete sie die Frage eines Followers ehrlich.

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "Temptation Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Die Influencerin Mrs.Marlisa

Anzeige

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de