Julia Roberts (54) verrät ihre Tipps und Tricks für eine leidenschaftliche Liebe. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Country-Musiker Lyle Lovett lernte die Pretty Woman-Darstellerin wenige Jahre später ihren heutigen Gatten Danny Moder (53) kennen. Seit nunmehr fast zwanzig Jahren ist das Paar glücklich miteinander verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder, die 2004 und 2007 zur Welt kamen. Jetzt verriet Julia ihr ganz persönliches Geheimnis für eine erfolgreiche Ehe.

Am Montag war die dreifache Mutter bei Stephen Colberts (57) Talkshow "The Late Show with Stephen Colbert" zu Gast. Neben ihrer neuen Serie "Gaslit" sprach die 54-Jährige auch ausführlich über ihr Familienleben und die Beziehung zu Danny. So wurde Julia von dem Moderator beispielsweise dazu aufgefordert, ihre Tricks für eine lange glückliche Ehe zu nennen, woraufhin die 54-Jährige sofort "Küssen" antwortete. Auch in einem Gespräch mit dem Radiomoderator Jess Cagle nannte Julia Küsse als eines ihrer Erfolgsrezepte. Ihr zwanzigjähriges Hochzeitsjubiläum wollen die Turteltauben daher mit "mehr Küssen" feiern. Zudem seien auch zwei Waschbecken im Badezimmer von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Ehe.

Bereits Anfang Februar hatte die brünette Schönheit anlässlich des Geburtstags ihres Mannes einige liebevolle Worte für den frischgebackenen 53-Jährigen parat. Zu einem Foto von Danny schrieb sie damals: "Alles Gute. Du sorgst dafür, dass meine Welt sich dreht". Auch mit einem roten Herz-Emoji versah die Schauspielerin ihren Beitrag.

Instagram / modermoder Julia Roberts, Danny Moder und ihre drei gemeinsamen Kinder im Mai 2019

Instagram / modermoder Julia Roberts und Danny Moder im Juli 2021

SANTIAGO BAEZ/©2005 RAMEY PHOTO Danny Moder und Julia Roberts in New York, 2005

