Die Mutterliebe geht Iggy Azalea (31) regelrecht unter die Haut! Die gebürtige Australierin ist 2020 zum ersten Mal Mama geworden. Kurz nach der Geburt trennte sich die Rapperin allerdings von dem Kindsvater Playboi Carti (25). Durch das Co-Parenting hat Onyx beide Elternteile in seinem Leben, jedoch wächst der Kleine bei seiner Mama auf. Die besondere Bindung zwischen den beiden ließ das Model nun auf sich verewigen: Iggy Azalea präsentierte jetzt ihr neues Tattoo, das sie ihrem Sohn Onyx widmete.

Die Musikerin veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem zu sehen ist, wie sie sich ein Tattoo stechen lässt. Das Motiv ist ein strahlender Engel mit einer umgehängten Schärpe, auf der "Onyx Orion" steht. Das Kunstwerk trägt die Züge von Iggys Sohn und befindet sich nun auf ihrem rechten Oberarm. Unter das Video schrieb die 31-Jährige: "Mein neues und einzigartiges Lieblingstattoo!"

Die Community des Models reagierte begeistert auf das Video. Sogar UK-Rapperin Ivorian Doll kommentierte den Post mit einem Herzaugen-Smiley. Doch auch der Name des Kleinen wurde von Iggys Followern oft angesprochen. So schrieb ein Fan: "Onyx ist so ein starker Name und schöner Edelstein. Dieses Tattoo zeigt einfach, wie besonders er ist – buchstäblich ein Engel. Es ist so schön, Sis!"

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit ihrem Sohn Onyx, 2020

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, australische Rapperin

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea mit Sohn Onyx

