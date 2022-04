Salvatore Vassallo und Marcel Caruso Kaiser sind im deutschen TV keine Unbekannten – jetzt mischen sie auch das Schweizer Fernsehen auf! Ab heute Abend startet die neue Bachelorette der Schweiz in die nächste Runde. In diesem Jahr sind allerdings zwei Gesichter dabei, die besonders allen Are You The One?-Fans bekannt vorkommen müssten. Denn der Mann mit den blauen Kontaktlinsen, Marcel, und der Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer Salvatore buhlen um eine Rose der Schweizer Bachelorette.

Die beiden Casanovas begeben sich in der Schweizer Kuppelshow auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Marcel suchte bereits bei der zweiten Staffel "Are You The One?" seine wahre Liebe, aber seine Verbindung zu Laura hielt am Ende nicht lange. Auch Salvatore ist bereits im TV zu Hause und suchte unter anderem bei Ex on the Beach nach seinem Liebesglück – ohne Erfolg.

Die Teilnahme von Salvatore bei der Schweizer Bachelorette kommt definitiv überraschend, denn erst vor Kurzem machte der gebürtige Italiener bekannt, dass er nach Mallorca auswandern möchte. Er bezeichnet diesen Schritt als neue Herausforderung und kündigte an, dass seine Girls in Essen erstmal ohne ihn auskommen müssten. Doch nun gibt er den Datingshows auf der Suche nach seiner großen Liebe noch eine Chance.

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kingasensiosivera Marcel, "Are You The One?"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de