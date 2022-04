Salvatore Vassallo will Deutschland hinter sich lassen. Nachdem der Temptation Island-Star zuletzt auch bei Are You The One? nicht die große Liebe finden konnte, schloss er aus, noch mal an einer Datingshow teilzunehmen. Trotzdem fehle ihm in seinem Leben noch die perfekte Frau und er wünsche sich eine Partnerin an seiner Seite sehr. Dafür will der Womanizer sein Glück jetzt wohl auf Mallorca versuchen: Salvatore wird auswandern und noch mal von vorne anfangen.

"Ich werde im Juni auf die Insel fliegen und ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen", verriet er im Promiflash-Interview stolz. Salva fühle sich zu der Sonne und dem Strand einfach hingezogen und empfinde den Süden als Teil von sich: "Eine neue Herausforderung muss her!" Für seinen nächsten großen Schritt sei der Reality-TV-Star bereit, alles in Deutschland hinter sich zu lassen. "Meine Chicks in Essen und ganz Deutschland müssen erst mal ohne mich auskommen", gab er sich großspurig.

Genauere Pläne für die Insel hat Salvatore aber tatsächlich noch nicht. "Ich lasse mich leiten und inspirieren. Ich will Party, Money und Big Business", erklärte er gegenüber Promiflash. Der gebürtige Italiener wisse zwar, dass die Insel zum Himmel oder zur Hölle werden könne – aber er sei einfach bereit für das Abenteuer: "Mallorca wird mir gehören! Das wird groß!"

