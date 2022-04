Ashley Cain (31) wird von seinen Emotionen überrollt. Vor einem Jahr erlebten der einstige Fußballspieler und seine Ex-Partnerin Safiyya Vorajee (34) den Albtraum aller Eltern: Sie verloren ihre acht Monate alte Tochter Azaylia, die an einer schweren Form der Leukämie litt. Der Sport hilft dem trauernden Vater, mit dem Verlust umzugehen. Bei einem Lauf zu Ehren seines verstorbenen Babys brach Ashley nun in Tränen aus.

Zu Azaylias erstem Todestag wollte der 31-Jährige etwas Gutes tun. Er nahm einen XXL-Lauf von rund 160 Kilometern auf sich, um Geld für die Wohltätigkeitsorganisation der Familie, die Azaylia Foundation, zu sammeln und damit schwer kranken Kindern zu helfen. Beim Einlauf ins Ziel am Trafalgar Square konnte Ashley seine Tränen schließlich nicht mehr zurückhalten. Dort wurde der Brite von seiner Familie und seinen Unterstützern in Empfang genommen und fiel ihnen weinend in die Arme.

Auch Azaylias Mutter Safiyya hatte sich zum ersten Todestag zu Wort gemeldet. Im Netz versuchte sie ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. "Der Schmerz, mein Baby nicht hier auf Erden zu haben, zerreißt meinen Körper und meine Seele jeden Tag in Stücke, sobald ich die Augen öffne", schrieb die Autorin.

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain mit seiner Tochter Azaylia (†)

Instagram / theazayliafoundation Ashley Cain im April 2022

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee mit ihrer Tochter Azaylia

