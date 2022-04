Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) bummeln durch die Luxusläden. Bereits in der Vergangenheit zeigte die Influencerin ihren Fans im Netz, dass sie Wert auf Markenkleidung legt. Auch ihr Gatte scheint gerne mal zu Designerteilen zu greifen. So schenkte er seiner Liebsten in der Vorweihnachtszeit einen Adventskalender, gefüllt mit zahlreichen Luxusgegenständen. Nun gab Laura ihren Fans wieder Einblicke in ihren luxuriösen Lifestyle.

Auf Instagram teilte die 21-Jährige Schnappschüsse von sich und ihrem Ehemann, auf denen sie verliebt miteinander turteln. Überglücklich und schmusend steht das Paar auf den Fotos vor einem Pool und setzt dabei gekonnt seine Einkaufstüte der Marke Gucci in Szene. Offenbar machten die Netzbekanntheit und ihr Gatte eine Shoppingtour durch die Luxusläden ihrer Stadt.

Aber nicht nur in Sachen Mode legen Laura und der Schlagersänger offensichtlich Wert auf Luxus. Vergangenen Monat präsentierte Laura stolz ihr neu erworbenes hochpreisiges Wassergefährt. "Mein bestes Leben leben. Unser neues Boot ist bereit für den Ozean", schrieb sie zu zwei Aufnahmen des kleinen Schiffs auf Instagram.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem neuen Boot

