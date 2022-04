Die Heimreise von Gerda Lewis (29) fiel weniger empfänglich aus. Die Influencerin hatte sich ein paar schöne Tage in den USA gemacht und besuchte dort auch das berühmte Coachella-Festival. Ihre Follower ließ sie dabei wie immer an ihrem Alltag teilhaben. Sogar nach der Rückkehr in Deutschland berichtete die Ex-Bachelorette von ihrem neuesten Ereignis: Gerda wurde wegen ihrer 900-Euro-Luxusschuhe vom Zoll aus dem Verkehr gezogen!

Die Beauty meldete sich nun in ihrer Instagram-Story genervt zu Wort, denn der Zoll brummte ihr wegen der nicht angemeldeten Balenciaga-Schuhe eine 350-Euro-Strafe auf. Doch das war nicht alles. Die 29-Jährige reagierte genervt: "Jetzt haben die mich einfach noch angezeigt wegen Steuerhinterziehung [...]. Ich meine, ich hätte es ja verstanden, wenn ich irgendwas Krasses importiert hätte, aber ich meine, es sind halt einfach nur ein Paar Schuhe." Die Anzeige könne aber höchstwahrscheinlich durch die bezahlte Strafe fallen gelassen werden.

Gerda stellte die Vermutung auf, dass sie angeschwärzt wurde. Sie argumentierte: "Es wurde kein einziger Mensch herausgezogen und ich trage die Schuhe an meinen Füßen. Das genau ich als einzige Person herausgezogen werde und die genau diese Schuhe ansprechen – das sind schon viele Zufälle auf einmal!" Trotz der Komplikationen bei der Ankunft am Flughafen nahm die Influencerin das Ganze noch mit Humor.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis auf dem Coachella-Festival, 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2021 in Paris

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

