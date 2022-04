So schön schwanger ist Angelina Pannek (30)! Die Influencerin, die ursprünglich durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt geworden ist, erwartet gerade gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Pannek (35) ihr zweites Kind. Im Netz begeistert sie ihre rund 760.000 Follower regelmäßig mit Updates rund um ihre Schwangerschaft. Doch bei einem Event in Berlin legte Angelina mit ihrem Babybauch nun einen besonders schönen Auftritt hin!

Die Zweifachmama in spe besuchte am Dienstag das Launchevent von Michelle Hunzikers (45) Marke Goovi in der Hauptstadt und posierte dort strahlend für die Kameras. Die 30-Jährige wählte ein elegantes, frühlingshaftes Outfit, in dem sie eine tolle Figur machte: Sie trug ein enges, weißes Kleid sowie einen mintgrünen Blazer mit dazu passenden Sandaletten. Dazu kombinierte sie eine schwarze Umhängetasche der Marke Saint Laurent. Doch ihr wohl schönstes Accessoire war Angelinas hübscher Babybauch – sie kann sich inzwischen über eine richtige kleine Kugel freuen!

Die Mami fühlt sich sichtbar wohl als Schwangere. Auch im Promiflash-Interview vor Ort betonte sie: "Grundsätzlich geht es mir wunderbar. Ich glaube, das sieht man auch. Ich genieße jeden Tag der Schwangerschaft und freue mich einfach." Auch mit den typischen Symptomen habe sie aktuell kaum zu kämpfen. "Wir sind die letzten drei Tage jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Da gab es natürlich Momente, wo ich mich hinsetzen musste, weil meine Beine nicht mehr konnten", ergänzte Angelina.

Timm, Michael / ActionPress Angelina Pannek beim Goovi-Launchevent in Berlin

Timm, Michael / ActionPress Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Ex-Bachelor-Kandidatin

