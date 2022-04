Für diesen Snack gab es keinen Deal! Am vergangenen Montagabend war die vierte Folge der diesjährigen Die Höhle der Löwen-Staffel auf Vox zu sehen. Neben den Stammlöwen Ralf Dümmel (55) und Judith Williams (50) war dieses Mal unter anderem auch Gastlöwin Sarna Röser mit am Start. Doch leider kann nicht jeder Pitch ein Erfolg werden. So konnten die Erfinder der Retter Kräcker leider keinen der Investoren überzeugen und mussten ohne einen Deal nach Hause fahren.

Trotz der gelungenen Idee eines nachhaltigen Snacks aus Lebensmittelresten sahen die Löwen keine Möglichkeit, einen Deal mit den Gründern des Food-Start-ups Zero Bullshit einzugehen. Und wie fühlten sich Lisa Berger, Sandra Ebert und Pascal Moll nach der Entscheidung? "Auch wenn es keinen Deal gegeben hat, war für uns Aufgeben ausgeschlossen. Enttäuschung? Vielleicht... Aber Stillstand? Niemals!", machten die Unternehmer im Promiflash-Interview deutlich. Die jungen Gründer konnten die Löwen zwar nicht mit dem Geschmack ihres Produkts, wohl aber mit ihrem Teamgeist beeindrucken: "Unser Gründerteam und unser (Kämpfer-)Spirit hat sie begeistert!", bewerteten die Gründer ihren Auftritt.

Beim Besuch in der Höhle gehört natürlich eine Portion Aufregung mit dazu, aber auch die richtige Vorbereitung. So haben die drei Lebensmittel-Forscher vorher fleißig ihren Pitch geübt, ihre Outfits geplant und sich auf potenzielle Fragen der Löwen eingestellt. Trotzdem geben die drei gegenüber Promiflash zu: "Wir haben uns aber auch nicht komplett verrückt gemacht."

RTL / Bernd-Michael Maurer Sarna Röser, Judith Williams und Dagmar Wöhrl in der vierten Folge bei "Die Höhle der Löwen" 2022

RTL / Bernd-Michael Maurer Judith Williams mit einer Tüte Retter Kräcker

RTL / Bernd-Michael Maurer Lisa Berger, Sandra Ebert und Pascal Moll mit ihrem Produkt Retter Kräcker

