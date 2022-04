Sie führte alle an der Nase rum: Nora Tschirner (40) blieb bei The Masked Singer bis zum Schluss unerkannt. Schon vor dem großen Finale der sechsten Staffel war klar: Die Demaskierung des Orks wird für alle eine Überraschung sein. Bis zum Schluss hat niemand mit ihr gerechnet, denn das Wesen aus Orkana hatte eine Fähigkeit, die keinem Prominenten zugeordnet werden konnte – der Ork sang in sechs Sprachen, sprach aber in keiner davon!

Wie hat sie es geschafft, in so vielen Sprachen zu singen? Nach dem Finale verriet Nora Promiflash: Sie hatte nicht etwa Sprachtraining, sondern kannte die Songs schlichtweg auswendig. "Ich kann ja zum Beispiel kein Italienisch. Ich kann Spanisch ganz gut. Aber man hat halt einfach wirklich Angst: Das gibt ein diplomatisches Problem hinterher", witzelte die Schauspielerin. So hatte sie den isländischen Song schon geplant, bevor sie wusste, dass Rúrik Gíslason (34) dabei sein werde – "sondern das ist ein Song, den ich schon lange kenne und den ich singen kann."

Um wirklich nur die auswendig gelernten Songtexte richtig zu präsentieren, habe sie "peu à peu" mit den Eingeweihten der Redaktion eine Strategie entwickelt. Sie hätten sich überlegt: "Was wäre, wenn der nur grummelt? Das haben wir quasi ad hoc entschieden. Mit der Ente zusammen hat das auch super funktioniert", erklärte die 40-Jährige.

Nora Tschirner im September 2019 in Köln

Der Ork bei "The Masked Singer"

Rea Garvey und Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

