Steht bei Kris Jenner (66) der Gang vor den Traualtar an? Schon seit 2014 sind die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und der Unternehmer Corey Gamble (41) unzertrennlich. Trotz aller Krisenspekulationen hält das Paar zusammen und plant eine gemeinsame Zukunft. Aber haben die beiden nach so vielen Jahren Liebe jetzt den nächsten Schritt geplant? Ein verdächtiges Schmuckstück führt bei den Fans zu der Annahme, dass Kris und ihr Corey sich verlobt haben könnten.

Auf Instagram teilte die 66-Jährige jetzt ein Video, in dem der Blick auf einen funkelnden Ring an ihrem Finger gelenkt wird. In dem Vorschau-Clip zu einer neuen Folge der Kardashian-Show ist der auffällige Diamant an ihrer linken Hand kaum zu übersehen – allerdings lässt Kris den Ring komplett unkommentiert. Für die Fans ist das aber Grund genug, zu spekulieren. "Sind Kris und Corey verlobt? Das ist ein riesiger Ring", schrieb jemand unter dem Posting. Andere User sind hingegen nicht überzeugt: "Wenn ich raten soll, würde ich sagen: Sie hat ihn selbst gekauft. Kris wird nicht mehr heiraten."

Aber nicht nur in Kris' Liebesleben scheint sich etwas zu tun – auch viele der übrigen Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans schwelgen im Glück. So hat Kylie Jenner (24) erst vor Kurzem ihr zweites Kind mit Travis Scott (30) auf der Welt begrüßt. Die Fans vermuten immer wieder, dass Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) Nachwuchs erwarten – und Kim Kardashian (41) zeigt sich aktuell immer wieder total verliebt mit ihrem neuen Freund Pete Davidson (28).

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2020

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, Mai 2019

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

