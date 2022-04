Ne-Yo (42) hat sich erneut getraut! In den vergangenen Jahren sorgten der Sänger und seine Frau Crystal mächtig für Verwirrung. 2020 gab der "Let Me Love You"-Interpret bekannt, dass er sich von der Mutter seiner Kinder scheiden lassen möchte. Nur ein Jahr später erwartete das Paar zum fünften Mal Nachwuchs. Nun gaben sich Ne-Yo und Crystal sogar zum zweiten Mal das Jawort.

Wie TMZ berichtete, haben sich der 42-Jährige und die einstige Reality-TV-Bekanntheit in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut das Eheversprechen gegeben. Die Feierlichkeiten sollen auf dem Dach des Hotels Resorts World in Las Vegas stattgefunden haben. Drei Tage lang sollen die Vorbereitungen für die große Party gedauert haben. Ne-Yo habe zudem selbst für die musikalische Untermalung des Abends gesorgt.

Vergangenen November plauderte der Sänger aus, dass seine Ehe zu Crystal nur dank der weltweiten Gesundheitskrise noch bestehe. Während der Quarantäne habe das Paar wieder zueinandergefunden und die Scheidung zurückgezogen. "Wir waren dazu gezwungen, uns hinzusetzen und ausführlich über unsere Probleme zu reden", erklärte der "So Sick"-Interpret bei Good Morning Britain.

Getty Images Ne-Yo, Crystal Renay und ihre Tochter Isabella Rose im Disneyland

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Getty Images Crystal Smith und Ne-Yo bei den Grammy Awards 2015

