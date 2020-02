Jetzt ist es traurige Gewissheit! Seit ein paar Wochen kursierte nun schon hartnäckig das Gerücht, dass Musiker Ne-Yo (40) und seine Frau Crystal sich getrennt haben sollen – die Beauty habe sich nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamer Kinder von dem "So Sick"-Interpreten getrennt. Bisher hatte sich nur Crystal in einem kryptischen Statement zu ihrer Krise geäußert. Jetzt hat Ne-Yo selbst bestätigt: Sie lassen sich wirklich scheiden!

"Jetzt, da es langsam aber sicher publik wird: Meine Frau und ich haben uns tatsächlich für eine Scheidung entschieden", offenbarte er in dem Podcast Private Talk With Alexis Texas. "Um es kurzzumachen: Wie jeder andere auch hat sie ihrer Dämonen. Ich habe auch meine Dämonen – und es ist schwer, diese Dämonen zu bekämpfen, solange man verheiratet ist." Niemand sei in dieser Sache zu bemitleiden.

Außerdem würde Ne-Yo Crystal nichts übel nehmen. "Ich werde auch niemals ein schlechtes Wort über sie verlieren", stellte der 40-Jährige klar. "Sie ist die Mutter meiner Kinder und ich liebe sie nach wie vor sehr!" Sie alle würden immer eine Familie bleiben.

Marianna Massey/Getty Images for SiriusXM Ne-Yo beim Essence Festival in New Orleans

Getty Images Ne-Yo und Crystal Smith in Atlanta, November 2019

Getty Images Crystal Smith und Ne-Yo bei den Grammy-Awards 2015

