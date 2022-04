Céline Bethmann (23) hat von bösen Datingüberraschungen offenbar genug. Zuletzt gab es einige Schlagzeilen rund um das Liebesleben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin. Das Model hatte sich mit Mats Hummels (33) verabredet, der offiziell noch mit seiner Frau Cathy (34) verheiratet ist. Immer wieder wurde spekuliert, was in der Dreiecksgeschichte wirklich Sache ist – richtig aufklären konnte das Ganze jedoch niemand. Jetzt scheint bei Céline etwas Ruhe eingekehrt zu sein und sie hat von unangenehmen Herrengeschichten vorerst genug. Auch für ihre Fans hat die Berlinerin ein paar Datingtipps parat.

Auf TikTok teilte die hübsche Brünette jetzt einen lustigen Clip, den sie mit "Rennt weg, wenn er das schreibt" betitelte. Während Céline darin wild tanzt, blendet sie einige Beispiele für unangebrachte Anmachsprüche ein. Wenn ihr Chatpartner "Hey Süße", "Kann ich mit unter die Dusche?", "Was hast du an?" oder "Komm vorbei" schreibt, gehen bei der 23-Jährigen wohl alle Alarmglocken an. Auch von Flammenemojis ist Céline wohl kein Fan – denn auch vor den "heißen" kleinen Abbildungen in großer Anzahl warnt sie ihre Follower.

Ob die Beauty genau diese Nachrichten alle selbst zugesendet bekommen hat? Zumindest macht Céline kein Geheimnis daraus, wer sich per Direktnachricht bei ihr meldet. Auf Instagram hatte sie auch einen Chatverlauf mit Mats veröffentlicht, in dem zu sehen, war, dass der Fußballer auf die Frage, ob er Single sei "Oh Gott, ja! Sonst lade ich dich doch nicht ein" geschrieben hatte.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Model und Influencerin

ActionPress Céline Bethmann bei der Fashion Week in Berlin 2021

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballstar

