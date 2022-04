Erstmals zeigen Bilder, was am "Rust"-Set wirklich geschah. Im Oktober 2021 ereignete sich bei den Dreharbeiten des Westerns ein schreckliches Unglück. Alec Baldwin (64) hielt eine Waffe, bei der sich versehentlich versehentlich ein Schuss löste und die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tödlich verletzte. Seither steht die Frage im Raum, wer die Schuld daran trägt, dass die Waffe scharf geladen war. Nun veröffentlichte die Polizei Aufnahmen, die die Geschehnisse am Tatort zeigen.

Die US-amerikanischen Beamten machten Videos publik, die von der Bodycam eines Polizisten aufgenommen wurden. Darauf ist zu sehen, was sich am Tag des Unglücks ereignet hatte. Zu sehen sind dramatische Szenen. Unter anderem stürmen Sanitäter an das Set und versuchen, Halynas Leben zu retten, während ihre Kollegen fassungslos zusehen. Parallel sind die Polizisten auf der Ranch auch auf der Suche nach der Waffe.

Teil der Aufnahmen ist auch Alec, der den Schuss abgefeuert hatte. Erstmals sind die ersten Momente des Schauspielers nach der Tragödie zu sehen. Unter anderem sitzt der siebenfache Vater auf der Ladefläche eines Lastwagens und bittet um Updates zu Halynas Zustand.

Getty Images Alec Baldwin im September 2019

Getty Images Halyna Hutchins beim SAGindie Sundance Filmmakers Reception, 2019

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin im Oktober 2021 am "Rust"-Set

