Sie gönnen sich eine kleine Auszeit! Katharina Wagener (27) und Kevin Yanik sind seit dem vergangenen August Eltern des kleinen Leonardo. Die Gründung ihrer kleinen Familie hat das Leben der ehemaligen Are You The One?-Kandidaten mächtig durcheinandergewirbelt. Kürzlich verrieten die zwei ihren Fans, dass ihr Sexleben sogar noch intensiver geworden sei. Jetzt teilten Kathi und Kevin ein heißes Pic – denn die beiden genossen gerade eine kurze Pause vom Eltern-Dasein.

Auf Instagram teilten die beiden nun nämlich ein Foto, auf dem sie auf einem Steg zu sehen sind. Kathi sitzt auf dem Schnappschuss rittlings auf ihrem Liebsten und hält seinen Kopf liebevoll. Der Beau hat die Augen geschlossen und genießt die Berührungen seiner Partnerin sichtlich. "Mommy und Daddy hatten babyfrei", schrieben sie garniert mit vielsagenden Emojis unter den Beitrag.

Auf dem Foto sind Kathi und Kevin an einem Strand in der Nähe der Hafenstadt Antalya im Süden der Türkei zu sehen. Die Fans der Beauty freuten sich wahnsinnig über den Post. "Du bist wunderschön und dein Körper ist so schön geworden", schrieb eine begeisterte Userin.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im September 2020 in Köln

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener in der 26. Schwangerschaftswoche

