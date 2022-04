Auf welche Songs dürfen sich die Zuschauer in der ersten Show freuen? Am heutigen Abend ist es endlich wieder soweit: Sing meinen Song geht wieder los. In diesem Jahr nehmen Elif (29), Clueso (42), Kelvin Jones (27), Lotte (26), Nightwish-Frontfrau Floor Jansen (41) sowie Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin vom Musiker-Duo SDP an dem Format teil. Gastgeber wird wieder Johannes Oerding (40) sein. Zum Auftakt der neuen Staffel dreht sich in der ersten Sendung dann alles um die Musik des in Erfurt geborenen Sängers. Doch welche von Cluesos Hits bekommen am heutigen Abend eine Neuinterpretation?

Den Anfang machen beim ersten Tauschkonzertabend die beiden Jungs von SDP. Gemeinsam performen sie den Song "Keinen Zentimeter", mit dem Clueso 2008 sein Bundesland Thüringen bei Stefan Raabs (55) Bundesvision Song Contest vertrat. The Voice-Backstage-Coachin Elif suchte sich für ihren ersten Auftritt wiederum einen Hit aus, der ihr selbst viel bedeutet. Die 29-Jährige singt "Chicago". Während sich Kelvin für "Tanzen" entschied, bringt Johannes "Flugmodus" zum Besten.

Die Metal-Sängerin Floor wagt sich dann an das 2011 veröffentlichte Lied "Zu schnell vorbei". Den Abschluss der ersten Show macht schließlich Lotte. Mit ihrer Version von Cluesos zweitem großen Hit "Gewinner" rundet die 26-Jährige den Abend noch einmal emotional ab.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding, Musiker

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast der neunten Staffel

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Elif singt bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de