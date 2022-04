Erleben die Unter uns-Fans nach dem Comeback von Rufus eine böse Überraschung? Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Kai Noll (57) nach rund zwei Jahren Pause wieder zurück am Serienset ist. Bis die ersten Szenen mit dem Schauspieler in seiner altbekannten Rolle des Rufus ausgestrahlt wurden, war aber noch etwas Geduld angesagt. Am Montag war es nun aber so weit. Der Taxifahrer ist on screen in die Schillerallee zurückkehrt. Promiflash wollte von Kai wissen: Ist seine Figur überhaupt noch so, wie die Fans sie kennen?

Im Gespräch mit Promiflash wollte der gebürtige Bonner den Zuschauern zwar noch nicht allzu viel vorwegnehmen – ließ sich aber dennoch entlocken, dass ein paar minimale Veränderungen zu erwarten seien. "Ich denke, dass sich Menschen im Laufe der Zeit verändern und genauso auch Figuren, aber im Grunde genommen bleibt Rufus sich selbst treu", verriet Kai. Ganz fremd dürfte der fiktive Bestsellerautor den Fans aber nicht sein. "Die Cowboystiefel sind noch da", erzählte der 57-Jährige lachend. Die Schuhe waren vor seinem Abschied zu Rufus' Markenzeichen geworden.

Obwohl sich die Rückkehr ans Set für Kai wie "nach Hause kommen" angefühlt habe, hat sich auch einiges verändert – unter anderem hat der TV-Star einige neue Kollegen kennengelernt. "Das sorgt bei einer täglichen Serie auch für Spannung und Abwechslung. Und ich finde die neuen Kollegen und Kolleginnen alle sehr nett", betonte er. In der Zukunft freue er sich jetzt darauf, noch viele interessante Geschichten in seiner Rolle zu erleben.

Instagram / kai.noll "Unter uns"-Star Kai Noll in Thailand

RTL / Bernd Jaworek Kai Noll als Rufus Sturm bei "Unter uns"

wcrART/ ActionPress Kai Noll, "Unter uns"-Star

