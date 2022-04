Noor Alfallah weicht Al Pacino nicht von der Seite! Vor wenigen Wochen wurden die Ex von Mick Jagger (78) und der House of Gucci-Star zum ersten Mal zusammen gesehen. Kurze Zeit später verriet ein Insider, dass die beiden tatsächlich ein Paar seien – der Altersunterschied von fast 54 Jahren störe sie nicht. Nun haben die zwei zusammen Als 82. Geburtstag gefeiert.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Al (82) und Noor vor einem italienischen Restaurant in Los Angeles. Dort haben sie offenbar zuvor anlässlich Als Geburtstags zu Abend gegessen. Sowohl der Filmstar als auch seine neue Flamme wählten für ihr Rendezvous ein lässiges Outfit: Während Al auf eine weite Hose und ein großes Sakko komplett in Schwarz setzte, trug Noor eine Leggings und ein T-Shirt in demselben Ton.

Darüber hinaus hat sich Noor auch im Netz zum Ehrentag des Schauspielers gemeldet. Sie teilte in ihrer Instagram-Story einen Filmausschnitt, in dem Al – damals noch in jungen Jahren – zu sehen ist und nachdenklich in die Ferne schaut. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag."

MEGA Noor Alfallah im August 2018 in Los Angeles

Getty Images Al Pacinoim November 2021 in New York

Getty Images Al Pacino im Januar 2020 in Pasadena

