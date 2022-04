Wen trifft es diesmal? Bei Kampf der Realitystars treten 22 Promis am Traumstrand von Thailand gegeneinander an. In witzigen Spielen und anstrengenden Challenges treten die Kandidaten an, doch am Ende entscheiden die Teilnehmer selbst, wer die Sala verlassen muss. In der vergangenen Woche gab es einen freiwilligen Exit, weswegen die rausgewählte Tessa Bergmeier verschont wurde. Diesmal waren dafür gleich zwei Stars dran: Doch wer musste die Heimreise antreten?

Bei der Stunde der Wahrheit hatten zum einen die Neuankömmlinge Rich Nana und Chethrin Schulze (30) die Macht: Sie entschieden sich gegen Mike Cees! "Am Ende muss man auch gucken, wer zur Gruppe passt", begründete die einstige Love Island-Kandidatin den Rauswurf. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer verabschiedete sich daraufhin von der Gruppe.

Doch dabei blieb es nicht, denn auch die Gruppe wählte einen aus der Show heraus. Jeder Promi hatte dabei eine goldene Münze, mit der er seine Stimme abgeben konnte. Dabei wurde schnell klar, dass die Reise für Wildcard-Gewinner Enrico Elia enden würde – insgesamt sechs Münzen sammelten sich bei ihm. "Ich war hier, wie ich bin, und das war mir wichtig" fasste der Influencer seine Zeit in der Sendung zusammen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Mike Cees-Monballijn bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de