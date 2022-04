Blake Lively (34) stellte mal wieder ihr Modebewusstsein in einem farbigen Outfit unter Beweis! Das stylishe Auftreten der Schauspielerin sorgte schon vor einigen Jahren dafür, dass Stardesigner wie Karl Lagerfeld (✝85) oder Christian Louboutin sie als Model engagierten. Damals wie heute verlässt die Frau von Ryan Reynolds (45) das Haus in modischen Outfits: Paparazzi-Fotos zeigen Blake Lively, wie sie in einem apricot-farbenen Hosenanzug durch die Straßen von New York läuft.

Die Gossip Girl-Darstellerin machte die Straßen von New York zu ihrem persönlichen Laufsteg. Die dreifache Mama trug eine gerade geschnittene Anzughose mit einem passenden Gürtel und Blazer in der Farbe apricot. Das kombinierte die 34-Jährige mit einem orangen Cut-out-Top. Weitere Farbakzente setzte das Model mit apricot-blauen Hängeohrringen, einer gelb-weißen Handtasche und beigen Nieten-High-Heels.

Doch nicht nur bei ihrem Streifzug durch die Stadt stach die Schauspielerin mit ihrer Klamottenwahl hervor: Auf der vor Kurzem stattgefundenen Geburtstagsfeier von Model Gigi Hadid (27) kombinierte Blake ein lilafarbenes Minikleid mit einer roten Handtasche und roten High Heels. Auch hier bewies sie wieder einmal ihr Händchen für Mode!

Anzeige

MEGA Blake Lively in einem orangen Outfit

Anzeige

BrosNYC / BACKGRID Blake Lively im April 2022

Anzeige

ActionPress Blake Lively auf Gigi Hadids 27. Geburtstagsfeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de