Gigi Hadid (27) hat es zu ihrem Geburtstag ordentlich krachen lassen! Die Beauty zählt zu den erfolgreichsten Models weltweit und ist aus der Modebranche nicht mehr wegzudenken. Für viele Designer ist die Mutter einer Tochter sogar eine echte Muse! Nun wurde die Beauty 27 Jahre alt – zu diesem besonderen Anlass feierte Gigi eine ausgelassene Party mit einer besonders hochkarätigen Gästeliste!

Die Feier stieg am Samstagabend in New York City. Zu diesem Mega-Event erschien alles, was Rang und Namen hat – auf der Gästeliste standen unter anderem Blake Lively (34), Emily Ratajkowski (30), Helena Christensen (53) und Martha Hunt (32), die sich zu der Party richtig in Schale geworfen hatten.

Auch Gigis Familie war natürlich anwesend. Nicht nur ihre Eltern Mohamed (73) und Yolanda Hadid (58) waren mit von der Partie, auch Bruder Anwar Hadid (22) erschien auf der Sause zu Ehren der 27-Jährigen. Schwester Bella (25) war mit ihrem Freund Marc Kalman schon vor den Feierlichkeiten gesichtet worden, wie sie Luftballons in Gigis Wohnung gebracht hatte.

Anzeige

ActionPress Blake Lively auf Gigi Hadids 27. Geburtstagsfeier

Anzeige

ActionPress Emily Ratajkowski auf Gigi Hadids 27. Geburtstag

Anzeige

ActionPress Bella Hadid (r.) mit ihrem Freund Marc Kalman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de