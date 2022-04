Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) sind überglücklich miteinander! Dass die Influencerin und der Schlagersänger ihre Liebe zueinander nicht verstecken, ist schon lange klar: Immer wieder posten sie im Netz süße Pärchenbilder. Zuletzt zeigten sich die beiden zusammen bei einer luxuriösen Shoppingtour. Nun machten Laura und Michael offenbar einen Ausflug in einen Freizeitpark – und teilten ein süßes Kussfoto!

Auf Instagram veröffentlichte Laura ein Bild, auf dem sie ihren Partner liebevoll küsst. Beide haben ein Butterbier in der Hand – eine Mischung aus Bier, Sahne und Vanille, die aus den Harry Potter-Filmen bekannt ist. Wie der Hintergrund vermuten lässt, waren die beiden in der "The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade", einer Themenwelt im Universal Studio Park Orlando, in der einige Kulissen der Filme ausgestellt sind. Diese befindet sich im US-Bundesstaat Florida, der Wahlheimat der 21-Jährigen und ihres 38 Jahre älteren Ehemanns.

Es wäre zudem nicht Laura und Michaels erster Besuch der Filmstudioparks. Vor rund drei Jahren posteten sie im Netz ein paar Aufnahmen, die zeigen, wie sie über das Gelände schlendern und ein Zaubergeschäft besuchen. Darin hatte der Wendler seiner Laura damals sogar einen Zauberstab gekauft.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

