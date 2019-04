Es ist wie verhext! Seit mehreren Monaten dokumentieren Michael Wendler (46) und Laura ihre Liebesgeschichte im Netz, inzwischen haben sich der Schlagersänger und seine 28 Jahre jüngere Freundin zu wahren Insta-Profis gemausert. In den vergangenen Tagen erntete das ungleiche Paar für seine Postings allerdings ungewöhnlich viel Hohn und Spott. Ob sich die Häme jetzt wohl in Luft auflösen wird? Bei einem Trip in die Universal Studios kauften der Wendler und seine Herzdame jedenfalls einen Zauberstab!

Auf Instagram veröffentlichte Laura ein Video, in dem sie den Pärchen-Ausflug in die Filmstudios dokumentiert. Der Clip zeigt, wie die 18-Jährige und ihr Schatz über das Gelände flanieren und diverse Attraktionen besuchen. Zwischendurch legen die beiden Turteltauben in einem Zaubergeschäft einen Zwischenstopp ein und erwerben dort kurzerhand einen Zauberstab à la Harry Potter! Kurz darauf sind die zwei frischgebackenen Zauberlehrlinge in Aktion zu sehen und schwenken das magische Utensil durch die Luft.

Ob Laura und Michael die Netzgemeinde mit ihren neu erlernten Künsten versöhnlich zaubern konnten? Offenbar nicht wirklich. "Vater und Tochter machen einen Ausflug", zeigte sich beispielsweise ein User scharfzüngig. Ein anderer hatte ähnliche Assoziationen: "Wäre es ein Vater-Tochter-Video, wäre es noch irgendwie süß. Aber so ist und bleibt es einfach nur schlimm."

Instagram / lauramuellerofficial Lauras Harry Potter-Zauberstab

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler im April 2019 in den Universal Studios in Orlando

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im April 2019 in den Universal Studios in Orlando

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Michael und Laura ihren Pärchen-Ausflug auf Instagram dokumentieren? Total bezaubernd. Na ja. Also ich finde das eher unnötig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de