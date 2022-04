Bei ihnen ist wohl alles aus und vorbei! Vor knapp drei Jahren ging Madonna (63) mit einer schönen Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Sie begann den 35 Jahre jüngeren Tänzer Ahlamalik Williams zu daten. Einblicke in die Beziehung zu ihrem Freund gab die 63-Jährige allerdings nur selten – und diese werden in Zukunft jetzt wohl auch noch weniger: Madonna soll sich jetzt nämlich von Ahlamalik getrennt haben. "Mit Ahlamalik ging es schon eine Weile hin und her. Sie empfinden große Liebe füreinander, aber jetzt haben sie beschlossen, sich zu trennen", verriet nun ein Insider gegenüber The Sun.

