Wie geht es Patrick Romer (26) nach seinem Unfall? Anfang der Woche wandte sich der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer mit schockierenden Nachrichten an seine Fans. Der Rinderzüchter erzählte, dass er in einen Crash verwickelt war. Ihm sei die Vorfahrt genommen worden und obwohl er noch versucht habe, zu bremsen, sei er recht schnell auf den anderen Wagen aufgefahren. Jetzt sprach Patrick erneut über den Vorfall und zeigte die Schäden an seinem Auto.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der TV-Bauer nun eine Reihe an Videos, in denen er ein Update nach dem Zusammenstoß gab. "So, Freunde, das ist noch mal das Unfallfahrzeug", erzählte der #CoupleChallenge-Kandidat, bevor er eine kleine Tour durchs Innere des Wagens machte. Dabei war dem 26-Jährigen deutlich anzumerken, wie sehr ihn die Sache noch mitnimmt. "Schon krass" oder "Heftig" hörte man Patrick immer wieder sagen. Durch das Öffnen des Airbags sei auf der Beifahrerseite die Scheibe zu Bruch gegangen.

Im Anschluss stieg er noch aus dem Auto aus und präsentierte frustriert die demolierte Frontseite. "Das sieht doch sehr kaputt aus. Schade!", stellte die TV-Persönlichkeit fest. Patrick zeigte seinen Abonnenten auch kurz das zweite in den Crash verwickelte Auto, das ebenfalls sehr beschädigt aussah. Bei dem Wagen war beispielsweise das Dach vom Rest des Fahrzeugs getrennt worden.

Instagram / patrick_romer_ Bauer Patricks Auto nach dem Unfall

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer im August 2021

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

