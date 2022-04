Was hält Marc-Robin von den heftigen Partys seiner Temptation Island-Mitstreiter? Der Schweißer und seine Freundin Michelle sind bereits seit sieben Jahren ein Paar, waren während der Beziehung aber schon drei Mal getrennt. Die Beauty vertraut ihrem Schatz nicht zu 100 Prozent – und will seine Treue deshalb in dem Fremdflirt-Format auf die Probe stellen. In der Männervilla geht es schon nach dem Einzug ziemlich zur Sache: Die Kandidaten feiern ziemlich wild, doch Marc-Robin hält sich noch etwas zurück. Mit Promiflash sprach er nun über den Grund...

In der vierten Folge des Formats verzogen sich Credo La Marca und die Verführerinnen gemeinsam mit Marc-Robin in ein Schlafzimmer. Die Girls entspannten auf dem Bett – und der Freund von Elli Loretta öffnete einer Teilnehmerin sogar den BH. Für Marc-Robin war die Situation offenbar zu brenzlig, denn er verließ prompt das Zimmer. "Eigentlich war da ja nichts dabei. Ich wollte aber nicht, dass Michelle Bilder bekommt, wie ich mit mehreren halb nackten Frauen im Bett chille", ließ der Hottie aus Karlsruhe im Promiflash-Interview die Geschehnisse noch einmal Revue passieren. Über das Verhalten seines Mitkandidaten wolle er aber nicht urteilen: "Jeder sollte sich seine Grenzen selbst setzen."

Credo hingegen hatte überhaupt keine Probleme damit, gemeinsam mit den halb nackten Girls im Schlafzimmer zu chillen. "Damals, als ich mit Elli immer im FKK-Bereich baden war, hatten die Frauen auch alle keinen BH an. Von daher ist das für mich nichts Besonderes und definitiv nichts Schlimmes", stellte der 25-Jährige im Promiflash-Interview klar.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Marc-Robin, "Temptation Island"-Star

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Credo La Marca, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de