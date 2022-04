Drückt er sich vor einer Konfrontation? Bei der 94. Oscar-Verleihung vergangenen Monat verpasste Will Smith (53) dem Komiker Chris Rock (57) eine schallende Ohrfeige. Dem Ausraster war ein Witz auf Kosten von Wills Frau Jada Pinkett-Smith (50) vorausgegangen. Nachdem sich Will bei seiner Dankesrede für seinen ersten gewonnenen Oscar als bester Hauptdarsteller bereits bei der Akademie und seinen Mitnominierten entschuldigt hatte, richtete er im Anschluss über Social Media eine Entschuldigung an Chris. Jetzt kritisiert Chris' Mutter den Schauspieler dafür öffentlich!

Rose Rock erzählte bei "WIS Soda City Live", dass Will ihren Sohn noch nicht persönlich um Verzeihung gebeten habe. "Ich finde es schlimm, dass er sich nicht bei Chris entschuldigt hat. Ich meine, seine Leute haben einen Text verfasst, in dem Will sich bei Chris entschuldigt", kommentierte sie den Social-Media-Post des Schauspielers. Sie finde, so eine Situation sei persönlich und dann gehe man auch privat aufeinander zu.

Einen Tag nach seinem tätlichen Angriff hatte Will diese Worte auf Instagram an den Comedian gerichtet: "Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris. Ich habe mich danebenbenommen und war im Unrecht." Im letzten Satz des kompletten Statements hatte der 53-Jährige beteuert: "Ich befinde mich in der Entwicklung." Knapp einen Monat später soll ein Insider dem People-Magazin nun erzählt haben, Will halte sich derzeit für spirituelle Zwecke in Indien auf.

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Chris Rock, Comedian

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

