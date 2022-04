Die Zuschauer sind enttäuscht! In der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars trafen Elena Miras (30) und Chethrin Schulze (30) aufeinander – und sind fast vom Glauben abgefallen. Vor einigen Jahren waren sie gemeinsam bei Love Island – wonach es bei ihnen ziemlich schepperte, als Elena mit dem Ex von Chethrin ein Kind bekam. Doch davon war nun nicht mehr allzu viel zu spüren: Die Fans haben sich mehr Zoff zwischen Elena und Chethrin erhofft!

Während der Ausstrahlung der vergangenen Folge kommentierten die Zuschauer auf Twitter fleißig die Realityshow. Nachdem Chethrin in die Sala eingezogen war, zickten sich die beiden Beautys kurz an – doch nach einem gemeinsamen Abend im Thai-Ny-Haus samt Deep-Talk und Gesichtsmasken schienen sie sich vertragen zu haben. "Elena und Chethrin gehen sich nicht gegenseitig an die Gurgel?", fragte ein verdutzter Fan. Viele andere User nutzten ebenfalls die Plattform, um ihr Unglauben kundzutun: "Elena und Chethrin plaudern wie zwei pubertierende Mädels über ihre letzten Beziehungen, Insta-Fotos und machen davor so ein Theater?"

Einige sind sich aber nicht ganz sicher, ob die Fehde der beiden damit geklärt ist. Schließlich verbringen sie noch einige Tage auf engstem Raum in der Show! "Zwischen Elena und Chethrin wird es so was von noch knallen. Liebe es jetzt schon", mutmaßte ein aufmerksamer Zuschauer.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

RTLZWEI Elena Miras und Chethrin Schulze bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Elena Miras bei "Kampf der Realitystars" 2022

