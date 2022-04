Diese Challenge sorgt für viele Emotionen! In der aktuellen Folge von Heidi Klums (48) TV-Show Germany's next Topmodel mussten die Kandidatinnen bereits einen Videodreh mit Brigitte Nielsen (58) absolvieren. Jetzt wartet die nächste Herausforderung auf die Nachwuchsmodels: Bei dem Walk müssen die Girls nicht nur durch Regen stolzieren, sondern am Ende auch noch ihren Kindheitstraum vortragen. Noëlla Mbomba rührte mit ihrer emotionalen Geschichte jetzt Heidi und die Gastjurorin Kim Petras (29)!

"Wenn ich mal groß bin, wünsche ich mir eine gesunde Familie und Sicherheiten, weil ich meine Mutter und meinen Vater nicht kenne. Sie leben in Europa, ich bin im Kongo", versetzte sich Noëlla in ihre Kindheit zurück und betonte: "Das wünsche ich keinem Kind auf dieser Welt." Zwar sei das Nachwuchsmodel in ihrer Kindheit grundsätzlich glücklich gewesen, doch die Zeit in Afrika war trotzdem nicht immer leicht. "Manchmal gibt es kein Wasser oder kein Essen – und zur Schule kann ich auch nicht immer gehen, wenn kein Geld da ist", las sie unter Tränen weiter vor.

Zwar habe Noëlla ihre Mutter im Alter von 13 Jahren dann wiedergetroffen – doch zu ihrem Vater bestehe bis heute kein Kontakt. "Meinen Dad habe ich immer noch nicht gesehen, also ich kenne meinen Dad nicht", erzählte die heute 24-Jährige und fügte hinzu: "Und mit meiner Mutter habe ich in Deutschland nur vier Jahre zusammengelebt."

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Kim Petras und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba im September 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de