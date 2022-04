Es ist eine royale Premiere! Herzogin Kate (40) ist aus dem britischen Königshaus inzwischen kaum mehr wegzudenken: Vor über zehn Jahren heiratete sie Prinz William (39) und hat damit gute Chancen, einmal Königin zu werden. In all der Zeit besuchte die Duchess of Cambridge zahlreiche Events – jedoch nie mit Williams Tante Prinzessin Anne (71). Jetzt besuchten die beiden zwei renommierte britische Medizin-Unis.

Die beiden Royals besuchten am Mittwoch das Royal College of Midwives und das Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, in denen Hebammen und Geburts- und Frauenärzte ausgebildet werden. Kate setzte bei dem Event auf einen schicken beigen Look, Anne trug einen petrolfarbenen Mantel mit passendem Schal. Auf Fotos ist zu sehen, wie die beiden von Kindern Blumensträuße überreicht bekommen.

Royal-Experte Cameron Walker deutete den gemeinsamen Auftritt der beiden gegenüber der Zeitung Express: "Ich denke, Anne unterstützt Kate zurzeit, da sie in letzter Zeit mehr und mehr royale Pflichten übernimmt." Auftritte wie dieser ohne William würden ihre Rolle als Mitglied der königlichen Familie stärken.

