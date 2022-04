Wer will schon einen Freund, wenn man dann beim Male-Model-Shooting bei Germany's next Topmodel nicht mehr hemmungslos rumknutschen kann? Juliana Stürmer ist Teil der diesjährigen Top Ten. Die Jahr für Jahr anstehenden sexy Aufnahmen mit den Herren der Schöpfung stehen in dieser Staffel noch aus. Promiflash plaudert mit Nachwuchsmodel Juliana aber schon im Vorhinein über das besondere Shooting. Und die 24-Jährige gibt zu: Einen festen Freund kann sie aktuell nicht gebrauchen.

Beim Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week verrät Juliana: "Ich freue mich auf das Male-Model-Shooting. Es gibt schon Grenzen, aber ich würde vielleicht auch mal ein Küsschen geben, wer weiß? Why not, ich bin ja Single." Wenn die Stimmung es zulässt, ist die Halb-Brasilianerin durchaus bereit, ihre temperamentvolle Seite zu zeigen.

In Bezug auf ihre Modelkarriere während und nach GNTM ist Juliana mit ihrem Single-Status zurzeit ziemlich zufrieden: "Ich bin froh, dass ich mich jetzt auf mich konzentrieren kann. Manche kriegen das ganz gut unter einen Hut, aber ich bin ganz froh, dass ich da alleine bin."

Instagram / juliana.gntm22.official Juliana, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / juliana.gntm22.official Juliana Stürmer, Model

Instagram / juliana.gntm22.official GNTM-Girl Juliana

