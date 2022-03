Justin Bieber (28) äußert sich zu Haileys (25) Krankenhausaufenthalt. Vor wenigen Tagen wurde das Model überraschend in eine Klinik eingewiesen, nachdem es Symptome bei sich bemerkte, die einem Schlaganfall ähnelten. Dort habe man festgestellt, dass die Frau des Sängers ein Blutgerinnsel im Hirn hatte, welches einen Sauerstoffmangel ausgelöst hatte. Bei einem Konzert sprach Justin nun erstmals öffentlich über den Schock-Moment und verriet, wie es Hailey geht.

"Die meisten von euch wissen es sicher oder haben die Nachrichten über meine Frau gesehen [...] – sie ist ok, es geht ihr gut", teilte der "What Do You Mean?"-Interpret während seines Auftritts in Denver am Mittwoch mit, wie ein Fan-Video auf Twitter zeigt. Doch die Situation war für den Musiker nicht einfach. "Wisst ihr, es war gruselig. Es war wirklich gruselig, aber ich weiß ganz sicher, dass Gott sie in seinen Händen hält", erzählte der 28-Jährige weiter.

Bereits einen Tag zuvor plauderte ein Insider gegenüber People aus, dass Justin in großer Sorge um seine Gattin war. "Er sagte, dass er sich nicht verlieren dürfe und dass er um jeden Preis die beste medizinische Behandlung wolle", erinnerte sich die Quelle. Zudem verriet der Informant, dass der Sänger sogar geweint habe.

Getty Images Der Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

