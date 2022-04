Bekam Amber Heard (36) damals finanzielle Unterstützung von Elon Musk (50)? Bereits 2017 trennte sich die Schauspielerin von ihrem bisherigen Ehemann Johnny Depp (58). Die Beauty gab damals an, dass sie das gesamte Geld, das sie nach der Scheidung von Johnny erhalte, an ein Kinderkrankenhaus spenden wolle. Im derzeit laufenden Prozess der einstigen Eheleute kamen nun neue Details zu dieser angekündigten Spende ans Licht: Amber soll bei dem Betrag offenbar von Elon unterstützt worden sein!

Das jedenfalls behauptete nun Anwalt Terence Dougherty, der während der Anhörung per Video zugeschaltet war. Erst erklärte der Jurist, dass nie die volle angekündigte Summe in der Klinik gelandet sei – dann führte er weiter aus, dass er der Meinung sei, Amber habe das Geld auch nicht nur aus eigener Tasche beigesteuert: "Wir glauben, dass es sich um einen von Elon Musk eingerichteten, von Spendern unterstützten Fonds handelt."

Wie US-Medien berichteten, soll es sogar eine Mail geben, in der Elon erklärte, dass die Zahlungen an Amber in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren erfolgen würden. 2019 habe Amber jedoch keine Zahlungen mehr an das Krankenhaus getätigt – die Pause rechtfertigte sie durch "finanzielle Schwierigkeiten".

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Elon Musk, 2020 in Berlin

Getty Images Amber Heard im April 2022 vor Gericht

