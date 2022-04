Jessica Biel (40) gibt ungewöhnlich private Einblicke in ihr Liebesleben. Seit fast zehn Jahren ist die Schauspielerin nun schon glücklich mit Sänger Justin Timberlake (41) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne: Silas (7) und Phineas. Ihr Privatleben halten die beiden jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So teilen die Eltern beispielsweise nur selten Aufnahmen mit ihren Kids und sprechen nicht oft über ihren Alltag. Nun öffnete sich Jessica jedoch und gab einige spannende Details über ihre Ehe mit Justin preis.

In einem Interview bei "Access Hollywood" plauderte die Beauty nun ganz ungeniert über ihre Beziehung und das anstehende zehnjährige Hochzeitsjubiläum mit dem "Cry Me A River"-Interpreten. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass zehn Jahre wie im Flug vergangen sind", begann die "The Sinner"-Darstellerin zu erzählen. Zu anderen Zeiten sei sie fast davon geschockt gewesen, wie lange sie ihr Leben nun schon mit Justin verbringt. Immerhin sei eine Dekade "eine wirklich beträchtliche Zeitspanne im Leben eines Menschen". Dennoch sei Jessica sehr stolz auf diesen besonderen Meilenstein.

Doch auch bei dem Hollywood-Paar läuft nicht immer alles blendend. So verriet die zweifache Mutter im Anschluss, dass auch Justin und sie im Laufe der Jahre ihre persönlichen Hoch- und Tiefpunkte erlebt hätten. "Aber ich bin immer noch der glücklichste Mensch auf Erden und liebe mein Leben", versicherte Jessica abschließend.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2017

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Januar 2018 in Beverly Hills

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der 3. Staffel-Premiere von "The Sinner" in Hollywood, 2020

