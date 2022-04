Georgina Fleur (32) setzt sich zur Wehr! Die Influencerin ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden: Im Spätsommer vergangenen Jahres bekam die Reality-TV-Bekanntheit eine kleine Tochter. Seitdem dreht sich der Alltag des Rotschopfs um seinen Sonnenschein. Zwischendrin versucht die Beauty allerdings immer mal wieder, Sporteinheiten einzubauen, um wieder in ihre alte Form zu kommen. Nun bekam Georgina fiese Kommentare zu ihrer Figur – das lässt sie sich aber nicht gefallen!

Offenbar meinten einige Follower, ein Bäuchlein bei Georgina gesehen zu haben – und spekulierten dann wohl darüber, dass sie wieder schwanger ist. Das findet die Ex-Dschungelcamperin gar nicht cool, wie sie in ihrer Instagram-Story mehr als deutlich machte: "Ich weiß ja nicht, aber eine Sache stört mich wirklich. [...] Nachdem ich Sushi, Pizza und was weiß ich drei Stunden zu Abend gegessen habe, mich zu fragen, ob ich schwanger wäre, weil ich einen kleinen Bauch in meinem Kleid habe – das finde ich einfach nur frech." Besonders weil sie leichte Komplexe mit ihrer Figur habe und deshalb schon viel Sport machen würde.

Georgina wurde noch konkreter: "Ich finde das einfach nicht in Ordnung. [...] das ist echt Bodyshaming. Ich finde, das sollte man einfach sein lassen!" Kein Mensch solle auf seinen Körper reduziert, geschweige denn beleidigt werden.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

