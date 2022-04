Wollte Abdu sich wirklich ein Tattoo von Kim Virginia (26) stechen lassen? Der Tätowierer und seine Freundin Jessi stellen ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. Die Verführerin Kim macht es dem Rapper jedoch alles andere als leicht: Sie geht voll auf Angriff. Nun behauptete die Single-Dame, dass Abdu ihr zugesagt hätte, dass sie sich mit einem Tattoo auf seinem Körper verewigen darf. Was sagt Abdu dazu? Promiflash hat nachgefragt!

Im Interview mit Promiflash zweifelt Abdu Kims Aussagen an: "Ich weiß nichts von der Situation, in der das kommuniziert worden sein sollte" und fügt hinzu: "Ich würde von keiner Frau den Namen auf mir verewigen, außer den Namen meiner Mutter." Auch Jessi zweifelt an, dass ihr Partner sich tatsächlich darauf eingelassen hat: "Abdu würde sich niemals ein Tattoo stechen lassen von jemandem, der es nicht kann. Deshalb habe ich ihren Worten keinen Wert geschenkt."

Kim hingegen erinnert sich noch genau an die Situation. "Eine der Temptation-Queens hatte eine Tattoo-Maschine dabei und er hat mir angeboten, dass ich mich mit einem kleinen Tattoo auf seinem Bein verewigen darf. Als Erinnerung an mich, obwohl er das nach seiner Aussage nicht braucht, um sich an mich zu erinnern", erzählt die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Da ein Tattoo für immer sei, sei es für sie definitiv eine große Geste – für Jessi müsse das aber ein Schlag ins Gesicht sein.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Abdu und Jessi, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL Abdu und Kim Virginia bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de