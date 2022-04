So ganz loslassen kann sie ihn immer noch nicht! Von 2004 bis 2008 war Travis Barker (46) mit Shanna Moakler (47) verheiratet. Mittlerweile ist der Blink-182-Drummer aber superhappy mit Kourtney Kardashian (43) zusammen und seit Oktober 2021 sogar verlobt. Doch das passt seiner Ex-Frau offenbar so gar nicht – aus ganz bestimmten Gründen: Shanna soll immer noch Gefühle für Travis haben!

Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass die 47-Jährige nicht von dem Musiker wegkommt. "Shanna ist immer noch in Travis verliebt. Sie sagt immer, dass sie es nicht ist, aber ihre Freunde wissen, dass sie immer noch in ihn verliebt ist, weil sie ununterbrochen über ihn spricht", plauderte die Quelle ungeniert aus. Ihr Freundeskreis rede immer auf Shanna ein, dass sie sich aus Travis' Angelegenheiten raushalten soll.

Vor allem die neue Beziehung ihres Ex macht der US-Reality-TV-Bekanntheit zu schaffen. "Jedes Mal, wenn es Neuigkeiten über Kourtney und Travis gibt, wird sie wütend – wegen ihrer Gefühle für ihn", erzählte der Informant dem Onlinemagazin weiter und fügte hinzu: "Sie hasst es auch, dass ihre Kinder so viel Zeit mit den Kardashians verbringen und dass sie es so sehr genießen."

Getty Images Travis Barker mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler im Februar 2009 in Los Angeles

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den Grammys 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihren Kids

