Die Zuschauer können nicht genug von Luigi Birofio bekommen! Durch Ex on the Beach gelang dem Italiener der Sprung ins Rampenlicht – seitdem ist er im Reality-TV nicht mehr wegzudenken und nahm unter anderem auch an Kampf der Realitystars und Prominent getrennt teil. Jetzt wurden die Kandidaten der neuen Staffel "Ex on the Beach" verkündet und überraschend ist auch Gigi ein zweites Mal dabei. Die Fans finden das aber keineswegs langweilig – ganz im Gegenteil: Sie feiern sein Comeback total.

Auf Instagram sind aktuell ausschließlich freudige Kommentare hinsichtlich Gigis Wiederholungstat zu finden. "Wie cool, einfach ein zweites Mal" oder "Der einzige Grund, warum ich es mir angucken werde", kommentierten zwei Fans den Post, in dem die Teilnahme des 22-Jährigen verkündet wurde. Auch Sandra Sicora (29) und Danilo Sellaro, die ebenfalls bei "Ex on the Beach" zu sehen waren, sind gespannt, wie seine Geschichte weitergehen wird. "Willkommen zurück, Bruder", schrieb der Are You The One – Reality Stars in Love-Star. Die #CoupleChallenge-Bekanntheit schrieb: "Es kann nur gut werden."

Wer als Verflossene des Stuttgarters auftauchen wird, ist bis dato nicht bekannt – denn der komplette Cast der Show wird erst nach und nach enthüllt. Allerdings tippen viele seiner Fans auf seine Ex Michelle Daniaux, in die er sich bei seinem ersten "Ex on the Beach"-Auftritt verliebt hatte.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio im Juni 2021

RTL / Frank Fastner Die "Ex on the Beach"-Singles 2022

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

