Für dieses Let's Dance-Paar hat es in dieser Woche nicht gereicht! Die heutige Show hatte so einiges zu bieten. Neben drei Tanzduellen durften die Kandidaten in der neunten Liveshow ihre ganz eigenen Magic Moments auf dem Tanzparkett zum Besten geben. Doch auch dieses Mal muss ein Tanzpaar die Fläche räumen. Für diesen Promi und seine Tanzpartnerin ist die Reise bei "Let's Dance" vorbei!

In der beliebten Tanzshow stand auch heute wieder eine gefürchtete Entscheidung an. Neben Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) mussten auch Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) zunächst zittern. Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova (35) konnten in dieser Woche jedoch noch weniger überzeugen – für die beiden ist der Traum vom Titel "Dancing Star 2022" in der bereits fünften Zitter-Runde endgültig geplatzt!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage rechneten die Teilnehmer bereits im Voraus der Show damit, dass es für Mathias und Renata besonders eng werden könnte. Das Duo landete auf dem letzten Platz des Votings. Janin und Zsolt hingegen blieben auch in dieser Woche die Favoriten der Leser – stolze 28,1 Prozent der Stimmen landeten auf dem Punktekonto der Moderatorin und ihrem Tanzpartner.

Anzeige

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova, April 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / ekatleonova Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de