Oh là là – da müssen Fans sicher zweimal hinschauen! Cole (29) und Dylan Sprouse (29) wurden mit der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" über Nacht zu gefeierten Teenie-Stars und eroberten mit ihren damals zwölf Jahren etliche Fanherzen. Mittlerweile sind die beiden erwachsene Männer – und vor allem Dylan hat sich ganz schön verändert: Im Netz präsentiert der Schauspieler nun ganz stolz, wie sehr er an seinem Hammer-Body gearbeitet hat!

Als Teenie hatte sich der heute 29-Jährige nicht so viele Gedanken um sein Äußeres gemacht – doch das hat sich mit den Jahren verändert, wie er selbst betont. "Als Kind trug ich im Schwimmbad immer ein Shirt, also beschloss ich in meinen späten Zwanzigern, dass ich meinen Körper verändern und muskulöser werden wollte", schreibt er zu einigen Instagram-Bildern, die seinen gestählten Körper zeigen. Für ihn sei es ein langer Weg gewesen, dennoch sei er total stolz darauf, was er bisher schon alles erreicht hat.

Seine Fans sind bei diesem Anblick auf jeden Fall auch ziemlich verzückt. "Du warst schon immer der Heiße", "Du warst perfekt, damals und heute. Wir sind so stolz auf dich" oder "Ich bin so stolz auf dich und darauf, dass du dich entschieden hast, hart für etwas zu arbeiten, das du willst", kommentieren drei begeisterte Follower im Netz.

Anzeige

Getty Images Dylan und Cole Sprouse 2007

Anzeige

Instagram / dylansprouse Schauspieler Dylan Sprouse

Anzeige

Instagram / dylansprouse Dylan Sprouse, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de