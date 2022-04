Muss Boris Becker (54) sich direkt von seiner Freiheit verabschieden? Vor wenigen Minuten wurde bekannt: Der einstige Tennis-Star muss tatsächlich ins Gefängnis! Die Londoner Richterin hat entschieden, dass der Sportler eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten in einem britischen Gefängnis absitzen muss – mit der Aussicht auf eine Bewährung nach der Hälfte der Zeit. Becker erschien bereits mit gepackter Tasche für den Knast vor Gericht. Aber muss der Verurteilte seine Strafe wirklich direkt antreten?

Wie unter anderem Bild aus dem Gerichtssaal berichtet, wird es direkt ernst für den 54-Jährigen: Boris wird tatsächlich noch heute in ein Gefängnis gebracht! Ein Reporter erklärt: "Er wird nicht mehr als freier Mensch diesen Saal verlassen. Boris hat das Urteil mit hochrotem Kopf registriert, beugte sich nach unten, band seine Schuhe zu – und ging direkt durch die Tür, die in den Sicherheitstrakt des Gerichts führt." Von dort aus müsse er nun auf den Transport in ein Gefängnis warten, das eine freie Zelle hat.

Boris' Leben macht somit eine 180-Grad-Wende! Richterin Debora Taylor begründete ihre Entscheidung: "Sie haben die Möglichkeit verpasst, ihre Lehren aus dem vorherigen Urteil zu ziehen." Sie habe kein Verständnis dafür, dass Boris sein Verhalten nicht geändert hat. Nun müsse er die Konsequenzen dafür hinter Gittern tragen.

Getty Images Boris Becker im März 2022 in London

Getty Images Boris Becker 1987 in Wimbledon

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

