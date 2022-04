Bastian Bielendorfer (37) nimmt sein Let's Dance-Aus auch unter anderem wegen diesen beiden gelassen hin! Der Komiker musste gestern die beliebte Tanzshow verlassen. Er bekam von der Fachjury die niedrigste Punktzahl – und auch von den Zuschauern riefen nicht genug für ihn an. Kurz nach seinem Exit betonte er bereits, stolz zu sein, es überhaupt so weit geschafft zu haben. Offenbar hat Basti den Einzug in die nächste Runde zwei anderen Kandidaten sowieso mehr gegönnt als sich selbst!

Gemeinsam mit der Schauspielerin Sarah Mangione (31) und dem Athleten Mathias Mester (35) musste Basti zittern. Dass die zwei nun eine Runde weiter sind, freue ihn sehr: "Ich bin froh, dass ich weder Sarah noch Mathias rauswerfen musste, weil ich die beiden wahnsinnig lieb gewonnen habe", erklärte er ehrlich in seiner Instagram-Story. Und auch die anderen Sternchen seien ihm ans Herz gewachsen.

"Weil die anderen Promis und Tänzer echt toll waren – Amira, Janin, René. Das war eine tolle Zeit", schwärmte Basti von seiner Teilnahme an dem Format. Nun werde er sich wieder seinem Komiker-Dasein widmen: "Ich freue mich drauf, meinen alten Job machen zu können, den ich viel besser machen kann als tanzen", scherzte er abschließend.

