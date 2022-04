Bald ist es so weit! Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) erwarten zurzeit ihren ersten Nachwuchs: Nachdem sich die Reality-TV-Stars bei Bachelor in Paradise kennenlernten, ging es Schlag auf Schlag und sie verkündeten ihre Schwangerschaft. So langsam neigt sich diese jedoch dem Ende zu und Serkan fühlt immer mehr mit seiner Partnerin mit: Er leidet sogar auch mit Samira zusammen!

In seiner Instagram-Story nahm der einstige Bachelorette-Kandidat seine Anhänger in seinen Alltag mit. Gemeinsam mit seiner Freundin ging er shoppen, was für die Hochschwangere sehr anstrengend war. Aber auch Serkan selbst klagte über Müdigkeit: "Ich könnte jetzt echt einen Mittagsschlaf machen!" Doch er hat auch viel Verständnis für seine Liebste. "Die arme Maus, alles ist so anstrengend", meinte er zu der schlappen Samira.

Die ist schon ziemlich angeschlagen von der prallen Kugel, die sie tagtäglich mit sich herumschleppt. Während ihrer Shoppingtour musste das Paar erst einmal eine Pause einlegen, und die Beauty bestellte sich ihr momentanes Lieblingsgetränk: "Samira sorgt seit ihrer Schwangerschaft für Lacher, weil sie immer Cola mit Johannisbeersaftschorle bestellt", plauderte Serkan über die Schwangerschaftsgelüste seiner Partnerin aus.

Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Samira Klampfl in Dubai

